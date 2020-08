Rajusta räjähdyksestä toipuvassa Beirutissa asuva Tarja: "Ihmiset ovat edelleen shokissa – päällimäinen tunne on epätoivo"

– Tilanne Beirutissa on sellainen kuin kolme viikkoa tällaisen ison onnettomuuden jälkeen on. Eli jälleenrakentaminen on vähitellen lähtenyt jo käyntiin. Ihmiset ovat edelleen shokissa tästä tapahtumasta. Varmaan epätoivo on edelleenkin se päällimmäinen tunne, kertoo Tarja Fernandez, edustuston päällikkö, Beirutista.