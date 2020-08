Libanonin pääministeri: Beirutin satamassa räjähti noin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia

AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi, mutta monissa medioissa on puhuttu myös vain yhdestä suuresta räjähdyksestä. Maan terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan juuri ennen vuorokauden vaihtumista keskiviikoksi, että Beirutissa on kuollut ainakin 73 ihmistä ja loukkaantunut yli 3 700.

Muun muassa New York Timesin mukaan terveysministeriön ilmoittamat luvut olisivat myöhemmin kasvaneet ainakin 78 kuolleeseen ja 4 000 loukkaantuneeseen. Tiedossa ei toistaiseksi ole, kuinka vakavia loukkaantumiset ovat.

Pääministerin edustaja kertoi lehdistötilaisuudessa, että Diab oli kommentoinut Beirutin tapahtumia Libanonin turvallisuusneuvoston kokouksessa. Pääministerin mukaan ei ole hyväksyttävää, että varastossa on ollut kuuden vuoden ajan 2 750 tonnia ammoniumnitraattia ilman, että sen varastoinnissa on otettu huomioon tarvittavia suojatoimia.

"Se oli kuin atomipommi"

Beirutin tulenlieskojen nielemä satama muistuttaa AFP:n mukaan ydintuhon jälkeistä maisemaa. Kaikkialla on romahtaneita rakennuksia ja merellä on liekehtiviä aluksia. Sotilaat ovat eristäneet alueen.

Räjähdyksen voima oli niin valtava, että sen ääni kuultiin ympäri maata. Räjähdys tuntui myös Kyproksella, johon on matkaa 240 kilometriä.

– Se oli kuin atomipommi, sanoi AFP:n mukaan yli 70-vuotias eläkkeellä oleva opettaja Makrouhie Yerganian, joka on asunut sataman lähellä vuosikymmeniä.

"Katastrofista vastuussa olevat saavat rangaistuksen"

AFP:n mukaan Libanonin puolustusneuvosto on julistanut Beirutin katastrofialueeksi. Monet maat ovatkin jo luvanneet apua Libanonille, mukaan lukien Ranska, Saksa ja Yhdysvallat. Myös Israel tarjosi tiistaina humanitaarista apua naapurimaa Libanonille.

Israelin kädenojennus on senkin vuoksi huomionarvoinen ele, että maat ovat teknisesti sodassa keskenään. Maan puolustusministeri Benny Gantz ja ulkoministeri Gabi Ashkenazi sanoivat, että Israel on tarjonnut kansainvälisten välittäjien kautta lääkeapua, humanitaarista apua sekä välitöntä hätäapua.

Lisäksi muun muassa Persianlahden maat ovat tarjonneet apuaan Libanonille, Qatar on esimerkiksi luvannut lähettää kenttäsairaaloita terveydenhuollon tueksi.

Ammoniumnitraatti ei ole palava aine, mutta voi räjähtää tietyissä olosuhteissa

Tiistaisten räjähdyksien kerrotaan olleen myös niin voimakkaita, että ne synnyttivät maanjäristysaaltoja. Asia selviää uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen keräämästä datasta. Aallot vastasivat maanjäristystä, joka on voimakkuudeltaan 3,3.

YK:n rauhanturvaajia loukkaantui satamassa olleessa laivassa

YK:n rauhanturvaajia on loukkaantunut onnettomuudessa, kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil. Osa heistä on vakavasti loukkaantuneita. Unifil ei kerro loukkaantuneiden tarkkaa lukumäärää.

Tähtisen mukaan Beirutiin on tehty 12 ja Libanoniin 40 matkustusilmoitusta. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia tavoitellaan yhä.

Köyhyys ja työttömyys kasvussa Libanonissa

Libanonin talous on romahtanut edellisten kuukausien aikana. Paikallinen valuutta sukeltaa, lukuisat yritykset sulkevat oviaan ja köyhyys on kasvussa työttömyyden tavoin. Save the Children -hyväntekeväisyysjärjestön mukaan tapaus ei olisi voinut sattua pahempaan aikaan.