Räjähdeasiantuntija: Beirutin "maailmanloppu" vastasi pientä ydinasetta – sienipilven väri kertoo, ettei kyse ollut vain ammoniumnitraatista

Uutiskanava CNN:n haastattelema eläköitynyt räjähdeasiantuntija Anthony May kuitenkin kyseenalaisti näkemiensä kuvien perusteella teorian. Mayn mukaan räjähdyksen jälkeen nähty punainen sienipilvi ei sovi ammoniumnitraattiin, koska silloin sienipilven pitäisi olla keltainen.

– En kiistä, etteikö ammoniumnitraatti voisi olla osallisena tässä, mutta mukana näyttää olleen muitakin aineita, May sanoi.

– Tietojemme mukaan tässä ei ollut mukana ydinmateriaalia, mutta räjähdyksen paineaalto ja tuhovoima vastaa pientä ydinasetta, May jatkoi.

"Kaikki, jotka pystyvät, lähtevät maasta"

– Libanonissa on aikaisemminkin koettu synkkiä aikoja, mutta ei tällaista. Olemme keskellä talouskriisiä, hallitus on täynnä varkaita ja sitten on vielä koronavirus. En uskonut, että tilanne voisi muuttua enää pahemmaksi, mutta en tiedä, nouseeko maa enää tästä, Rifai sanoi.