"Murhanhimoisen valtion panttivangit" – kahden vuoden takainen Beirutin satamaräjähdys symboloi Libanonin täydellistä epäonnistumista

Kumpikaan johtajista ei kuitenkaan ole ottanut kahden vuoden takaisista tapahtumista vastuuta, eikä näin ei ole tehnyt kukaan muukaan Libanonin viranomaisista. Sen sijaan maan poliittinen eliitti on pyrkinyt itse viivästyttämään satamaräjähdyksen tutkintaa ja hankaloittamaan tuomari Tarek Bitarin työtä.

Tänään tuhannet libanonilaiset marssivat jälleen Beirutin kaduilla vaatien oikeutta satamaräjähdyksen uhreille. He marssivat myös korruptoitunutta poliittista eliittiä vastaan, joka on heidän mielestään osoittanut kykenemättömyytensä johtaa maata.

Vaikka elämä on alkanut palata sataman lähellä sijaitseville asuinalueille, libanonilaiset eivät ole unohtaneet räjähdyksen aiheuttamia kauhunhetkiä. Räjähdys on libanonilaisille valtion täydellistä epäonnistumista kuvastava symboli, joka on läsnä heidän jokapäiväisessä elämässään.