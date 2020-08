Beirutin räjähdys jättänyt satojatuhansia kodittomaksi – silminnäkijä: "Talouskriisi, korona, hallitus täynnä varkaita ja nyt tämä – en tiedä, nouseeko maa enää tästä"

Satama-alueella eilen tapahtunut räjähdys on tuhonnut ainakin puolet kaupungista. Räjähdys tappoi ainakin sata ihmistä ja liki 4 000 loukkaantui. Raivaus- ja pelastustyöt ovat kesken, joten uhriluku tulee todennäköisesti vielä nousemaan.

– Libanonissa on aikaisemminkin koettu synkkiä aikoja, mutta ei tällaista. Olemme keskellä talouskriisiä, hallitus on täynnä varkaita ja sitten on vielä koronavirus. En uskonut, että tilanne voisi muuttua enää pahemmaksi, mutta en tiedä, nouseeko maa enää tästä, Rifai sanoi.