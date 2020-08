Beirut yhä kaaoksen vallassa räjähdyksen jäljiltä – vesi ja ruoka on lopussa, samalla koronatartunnat nousevat vauhdilla: "Tilanne on katastrofaalinen"

– Tilanne Beirutissa on edelleen katastrofaalinen. Suuri kaaos on yhä käynnissä, vaikka asioita saadaan enemmän järjestykseen päivä päivältä, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Libanonin koordinaattori Emmanuel Massart puhelimitse.

Massart organisoi järjestön avustustyötä Beirutissa, mutta hän ei ole itse tällä hetkellä kaupungissa. Hän on kuitenkin kuullut kentältä, että tilanne on vakava.

Massakodittomuus lisää koronatartuntoja

Nyt ihmisiä on alkanut päästä pois sairaaloista, mutta ne ovat yhä ylikuormittuneita. Räjähdyksessä 300 000 ihmistä jäi kodittomaksi, joten he ovat sairaalasta päästyään alkaneet kerääntyä turvamajoihin tai sukulaisten ja ystävien luokse.

Se on Massartin mukaan siinä mielessä huolestuttavaa, että koronavirustartunnat ovat erittäin nopeassa kasvussa Libanonissa. Noin kuukaudessa tartunnat ovat nousseet alle lähes 4000 tapauksella. Nyt tartuntoja on vahvistettu 5 951.

Järjestö on avannut "liikkuvia sairaaloita", joissa hoidetaan loukkaantuneita ja autetaan kuormittunutta terveydenhuoltoa. Lisäksi he jakavat vettä ja lääkkeitä. Myöhemmin he avaavat leikkaussaleja. Sadoille ihmisille on tehty hätäleikkauksia, ja hoitoa täytyy jatkaa myöhemmin.