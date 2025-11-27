Venäjän valtias päätti antaa kirgisialaiselle perinnesoittimelle mahdollisuuden. Katso hetki yltä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee parhaillaan Kirgisiassa.

Osana vierailua Putin yritti soittaa keskiaasialaista perinnesoitinta komuzia keskiviikkona pidetyssä tilaisuudessa. Kremlin julkaisemalla videolla Putin seuraa ensin soittajan taidonnäytteitä ja yrittää sitten itse perässä.

– Tämä on epävireinen, Putin sanoo muutaman äänen soitettuaan.

Putin kysyy sen jälkeen soittajalta, miten soitinta tulee todellisuudessa soittaa. Kun soittaja saapuu Putinin eteen näyttämään oikean tavan, presidentti poistuu nopeasti takavasemmalle.

Hetkeä seurasi taustalla Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

Putin kommentoi myös Ukrainan sodan ympärillä käytyjä diplomaattisia rauhanponnisteluja lehdistötilaisuudessa Kirgisiassa.

Putin sanoi, että jos Ukraina vetäytyy alueilta, jotka Venäjä on ilmoittanut liittäneensä itseensä, Venäjä lopettaa taistelut.

Katso musiikkihetki videolta.

Lähde: Kreml / Reuters