RS-viruskaudesta povataan tänä vuonna tavallista ärhäkkäämpää – parhaillaan voimakkaasti leviävä virus voi olla vaarallinen vanhuksille ja pikkuvauvoille

Hänen käsityksensä mukaan Suomen muissa yliopistosairaaloissa on toistaiseksi ollut rauhallista.

– Tapauksia on pitkin Suomea, mutta erityisesti niitä on HUSin alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän tartuntatautirekisterin tilastotietokannan mukaan 246 tapausta on diagnosoitu Suomessa tässä kuussa ja niistä 140 HUSin alueella, lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet kertoo STT:lle.