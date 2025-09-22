Syyttäjän mukaan 17-vuotias poika yllytti soitoilla ja viesteillä toista nuorta tappamaan uhrinsa Kuopiossa.

Rikos jäi syyttäjän mukaan yritykseksi, koska uhri onnistui pakenemaan asunnosta ja pääsi lähikauppaan, jossa hän sai ensiapua.

Syyttäjä vaatii kahdelle nuorelle ehdotonta vankeutta vakavasta väkivallanteosta ja siihen yllyttämisestä Kuopiossa viime keväänä.

Asian käsittely alkoi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään.

Syyttäjä vaatii tapahtuma-aikaan 17-vuotiaalle pojalle rangaistusta nuorena henkilönä tehdystä yllytyksestä murhan yritykseen ja 18-vuotiaalle pojalle rangaistusta muun muassa murhan yrityksestä.

Haastehakemuksen mukaan 17-vuotias poika tahallaan taivutti vanhemman pojan tappamaan tai yrittämään tappaa uhrinsa viime huhtikuussa. Syyttäjä sanoo, että nuorempi pojista soitti ja laittoi viestiä toiselle nuorelle ja sanoi, että tämän tulee houkutella uhri tiettyyn asuntoon ja tuoda hänet sen jälkeen asunnon ulkopuolelle, jossa uhri oli tarkoitus tappaa.

Kun uhri saatiin asuntoon, väkivallantekoon yllyttänyt poika muutti suunnitelmaa siten, että hän neuvoi, ohjasi tai käski tappaa uhrin jo asunnossa, syyttäjä sanoo.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa poika kiistää tahallaan taivutelleensa toista nuorta kohdistamaan väkivaltaa uhriin.

Syyttäjä: Henkiinjääminen sattumanvaraista

Haastehakemuksen mukaan väkivallanteosta syytetty 18-vuotias yritti tappaa uhrin vakaasti harkiten lyömällä tätä pitkäteräisellä veitsellä päähän ja selkään. Rikos jäi syyttäjän mukaan yritykseksi, koska uhri onnistui pakenemaan asunnosta ja pääsi ulkopuolisen auttamana lähikauppaan, jossa hän sai ensiapua. Syyttäjän mukaan oli sattuman varassa, pääseekö uhri puukottajaa pakoon ja jääkö hän henkiin.

Syyttäjän mukaan nuoren tarkoituksena oli tappaa uhrinsa ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisuudesta kertoo syyttäjän mukaan muun muassa se, että uhri oli houkuteltu asuntoon.

Puukotuksesta syytetty nuori kiistää kirjallisessa vastauksessa ensisijaisen syytteen murhan yrityksestä sekä toissijaisen syytteen tapon yrityksestä. Hän kuitenkin myöntää syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn. Hän myöntää tehneensä uhrille ruumiillista väkivaltaa, mutta sanoo teon olleen hetken mielijohteesta tehty.

Puukotuksesta syytetty nuori on yhä vangittuna.