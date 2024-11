Therese Johaugin paluu maastohiihdon maailmancupiin Rukalla kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen on poikinut paljon ennakkoarvioita. Monet toivovat Johaugin tappiota – osuvin perusteluin.

Yksi heistä on ruotsalaismedia Expressenin toimittaja Tomas Pettersson.

– Toivon todella, että se (Johaugin perjantain kisa) menee päin mäntyä, Pettersson kirjoittaa kommenttitekstissään.

Norjalaistähden saavutuksia ja suorituskykyä ylistävä Pettersson perustelee kantansa painavasti. Johaug on kertonut ajoittavansa huippukuntonsa kevään MM-kisoihin ja varsinkin Trondheimissa sivakoitavaan 50 kilometrin kisaan. Jos Johaug pesisi muut jo Rukalla, mitä se kertoisi loppukauden osalta?

– Se löisi ilmat pihalle kaudesta ennen kuin se on edes kunnolla alkanut. Tämän jälkeen hiihdettäisiin neljän kuukauden mittainen Tour de Therese aina 9. maaliskuuta saakka, Pettersson toteaa.

– Mahdollisuus Johaugin kukistamiseen kaudella 2024–2025 on suurimmillaan perjantaina (Rukalla).

Therese Johaug hiihti edellisen kerran Rukan maailmancupissa marraskuussa 2021. Hän voitti tuolloin 10 kilometrin kisat perinteisellä ja vapaalla.

Myös Norjassa pelätään Johaugin mahdollista ylivoimaa, ja mitä se merkitsisi huippuhiihdolle.

– Jos Therese voittaa Rukalla, se tarkoittaa kriisiä, entinen hiihtotähti Martin Johnsrud Sundby latasi VG:lle.

– Urheilulaji on kiinnostava, jos huipputaso on lähes saavuttamatonta maailmanluokkaa. Jos Therese osoittaa palatessaan, että taso on keskiverto, mielestäni se vie lajin mielenkiinnon, Sundby summasi.

Rukan maailmancupin naisten 10 kilometrin perinteisen kisa starttaa perjantaina kello 11.

