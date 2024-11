Jari Isometsä teki terävän havainnon hurjakuntoisesta Therese Johaugista: ”Vähän hirvittää”

– Eihän se missään tapauksessa ollut vielä niin hyvää kuin tulee olemaan. Kyllä sen vielä näki, että kunto on vielä keskeneräinen ja sehän tässä vähän pelottaakin, Isometsä pohtii.

Johaug lopetti uransa vuoden 2022 keväällä. Sen jälkeen hän on saanut lapsen, mutta kuitenkin harjoitellut jonkin verran. Viime keväästä lähtien 36-vuotias Johaug on panostanut jälleen täysillä hiihtoon.

– Kylähän tilanne on se, että hänellä on viimeisestä kunnon kisasta melkein kaksi vuotta aikaa. On päivänselvä asia, että meno ei voi olla ihan huipussaan. Se olisi luonnonlakien vastaista, Isometsä kommentoi.