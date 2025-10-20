Yhdysvaltain merijalkaväki juhlisti viikonloppuna 250-vuotiasta taivaltaan näyttävin menoin ja harjoituksin Kaliforniassa. Kaikki ei kuitenkaan sujunut täysin suunnitelmien mukaan, ja kuvernööri Gavin Newsomin etiäinen kävi toteen.

Camp Pendletonin harjoituksiin osallistui muun muassa hävittäjiä, helikoptereita, laivaston aluksia sekä tykistöä. Lisäksi tapahtumaan kuului hyvin poikkeuksellinen harjoitus: kovapanosammunta vilkasliikenteisen valtatien yli.

Mukana merijalkaväen juhlallisuuksissa oli myös korkeinta valtiojohtoa, varapresidentti J.D Vance.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom oli määrännyt kyseisen valtatien suljettavaksi liikenteeltä "äärimmäisen riskin vuoksi".

Kuvernööri tunnetaan yhtenä presidentti Donald Trumpin arkkivihollisista.

– Kovapanosammunta vilkkaan valtatien yli on väärin ja vaarallista, kuvernöörin lausunnossa todettiin.

Varapresidentti Vancen toimisto kiisti kuvernöörin väitteen harjoituksen aiheuttamasta vaarasta.

– Jos kuvernööri Newsom haluaa vastustaa harjoituksia, joilla varmistetaan, että asevoimamme ovat tappavimmat maailmassa, tehköön hän niin, varapresidentin viestintäjohtaja William Martin lausui.

– Ei olisi yllätys, että hän alentuu moiseen, ottaen huomioon hänen säälittävän suoriutumisensa ja epäonnistumisensa kuvernöörinä, Martin sätti.

Ei mennyt, kuten piti

Kuvernööri Newsomin määräämät varotoimet osoittautuvat kuitenkin tarpeelliseksi.

Kalifornian osavaltion liikkuvan poliisin mukaan valtatien yli ammutusta ammuksesta levisi sirpale, joka osui alla olleeseen poliisiautoon.

Poliisin julkaiseman raportin mukaan valtatien yli ammuttu ammus räjähti ennenaikaisesti.

Poliisi oli paikalla nimenomaisesti valvomassa kovapanosharjoituksen vuoksi pysäytettyä liikennettä.

– Kyseessä oli epätavallinen ja huolestuttava tilanne. On erittäin epätavallista, että käytössä olevan valtatien yli ammutaan kovilla panoksilla.

– Kunnioitan asevoimiamme valtavasti, mutta tärkein tehtäväni on varmistaa kalifornialaisten sekä heitä suojaavien poliisien turvallisuus, Kalifornian liikkuvan poliisin päällystöön kuuluva Tony Coronado sanoi.

Tilanteesta ei koitunut henkilövahinkoja, mutta poliisi ilmoitti tapahtuneesta välittömästi merijalkaväelle, joka keskeytti kovapanosammunnat valtatien yli saman tien.

