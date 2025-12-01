Kalifornian kuolonuhreista kaksi oli alle kymmenvuotiaita ja yksi teini-ikäinen.
Yhdysvaltain Kaliforniassa lauantaina tapahtuneen ampumisen neljästä kuolonuhrista kolme oli lapsia, kertovat viranomaiset.
Paikallisen sheriffin mukaan kuolonuhreista kaksi oli alle kymmenvuotiaita ja yksi teini-ikäinen. Neljäs ampumisessa kuolleista oli parikymppinen.
Lisäksi ampumisessa haavoittui 11 ihmistä, joista ainakin yhden kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.
Ampuminen tapahtui juhlasalissa, jossa oli Stocktonin kaupungin apulaispormestarin mukaan käynnissä lapsen syntymäpäiväjuhla.
Tapauksen tiimoilta ei ole tehty kiinniottoja. Viranomaisten mukaan ampujia voi olla enemmän kuin yksi.