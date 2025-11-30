Sheriffin edustajan mukaan ampuminen tapahtui juhlasalissa perhejuhlassa.

Yhdysvaltain Kaliforniassa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja kymmenen haavoittunut ampumisessa Stocktonin kaupungissa. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa ABC News, NBC News ja Washington Post.

Sheriffin edustaja Heather Brent kertoo, että uhrien joukossa on sekä lapsia että aikuisia. Hänen mukaansa ampuminen tapahtui juhlasalissa, jossa oli käynnissä perhejuhla.

Brentin mukaan alustavat tiedot viittaavat siihen, että kyseessä oli kohdennettu isku.

Viranomaisilla ei ole vielä tiedossa epäiltyä, eikä ketään ole otettu kiinni. Ampumisen motiivi ei ole myöskään tiedossa.

Haavoittuneiden tilasta ei ole annettu tarkempia tietoja, mutta sheriffinviraston mukaan useita ihmisiä on sairaalahoidossa.

Sheriffinviraston mukaan ampuminen tapahtui paikallista aikaa hieman ennen iltakuutta.

Noin 320 000 asukkaan Stockton sijaitsee noin 100 kilometriä itään San Franciscosta.

Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin kanslia kertoo viestipalvelu X:ssä, että Newsomia on informoitu ampumisesta.