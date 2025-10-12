Helikopteri syöksyi maahan Kaliforniassa vakavin seurauksin. Viisi ihmistä loukkaantui.
Viisi ihmistä on loukkaantunut helikopterionnettomuudessa Huntington Beachilla Kaliforniassa lauantai-iltapäivänä.
Viranomaisten mukaan kaksi loukkaantuneista oli helikopterin kyydissä. Lisäksi kolme kadulla ollutta jalankulkijaa loukkaantui.
Yksi loukkaantuneista on lapsi.
Onnettomuus tapahtui, kun lennon hallinnan menettänyt helikopteri syöksyi pysäköintialueelle Pacific Coast Highwayn varrella, Beach Boulevardin ja Twin Dolphins Driven välissä.
Turman tarkasta syystä ei ole vielä tietoa.
"Olin shokissa"
Turmasta on levinnyt sen tapahtumisen jälkeen silminnäkijävideoita, jotka paljastavat onnettomuuden rajuuden.
Kuvista paljastuu, kuinka helikopteri alkaa pyöriä ilmassa holtittomasti ja syöksyy maahan katkaisten myös palmun.
Silminnäkijä Timothy Bartlett kertoo ABC Newsille ymmärtäneensä jonkin olleen pielessä, kun kone alkoi pyöriä akselinsa ympäri.
– Olin shokissa, Bartlett kertoo uutiskanavalle.
– Heti kun näin sen pyörivän, tiesin että se tulee rysähtämään alas.
Bartlett kertoo myös, että helikopterin peräroottori näytti irtoavan. Videolla näkyykin, kuinka kopterin peräosasta irtoaa pala, minkä jälkeen kone paiskautuu maahan.