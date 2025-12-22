Räjähdyksessä kuoli Venäjän yleisesikunnan armeijan operatiivisen koulutusosaston päällikkö.
Venäläinen kenraali on kuollut autopommin räjähdettyä Moskovassa maanantaina. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters venäläisten viranomaisten ja uutistoimistojen tietojen pohjalta.
Venäläisen tutkintakomitean mukaan räjähdyksessä kuollut kenraaliluutnantti Fanil Sarvarov oli Venäjän yleisesikunnan armeijan operatiivisen koulutusosaston päällikkö.
Komitea sanoo selvittävänsä Ukrainan mahdollista osuutta räjähdykseen.
