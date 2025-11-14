



Tästä virheestä Putin "ottaisi kaiken irti" Kuka keskustelisi Kremlin kanssa? Haastattelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sekä pitkän linjan poliitikko Heidi Hautala. Julkaistu 12 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Eerikki Pitkänen eerikki.pitkanen@mtv.fi Presidentti Niinistö ehdotti Venäjän kanssa keskustelua. Aloite on saanut viileän vastaanoton. Presidentti Sauli Niinistön ehdotus keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjälle saa tyrmäyksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalta Henri Vanhaselta sekä EU-parlamentin varapuheenjohtajalta Heidi Hautalalta. Niinistö ehdotti asiaa Ylen haastattelussa. Vanhasen ja Hautalan mukaansa ongelman ydin on, että on vaikea perustella, mistä Venäjän kanssa oikeastaan pitäisi tai voisi keskustella siten, että se aidosti edistäisi Suomen, Ukrainan tai lännen etua. Kremliin ei kannata "kuunteluoppilaaksi" lähteä, jos ei ole etukäteen mietitty, mistä Venäjän johdon kanssa halutaan keskustella, Vanhanen sanoo. Hän painottaa, että ensin pitää keksiä, millaisen Venäjän kanssa ollaan valmiita rinnakkain elämään ja tekemään yhteistyötä. Hautala sinällään sanoo ymmärtävänsä presidentti Niinistön näkemyksen siitä, että myös Euroopan täytyisi tavalla tai toisella keskustella Venäjän kanssa. Tällä hetkellä tilanne on karrikoiden se, että Yhdysvallat ja Venäjä keskustelut, minkä jälkeen Euroopan johtajat rientävät kuulemaan, mitä oikein puhuttiin, presidentti Niinistö katsoo. Samalla kun Eurooppa ei Venäjän kanssa puhu, pelkää se, että Euroopan asioista sovitaan Euroopan yli. Presidentti Niinistön aloitteen taustalla voi olla "oikeutettua ahdistusta", Hautanen katsoo.





– Putin ottaisi siitä (tapaamista Euroopan kanssa) kaiken irti ja haluaisi korostaa, kuinka hajanainen ja kykenemätön Eurooppa on toimimaan, Hautanen sanoo Huomenta Suomessa.

– Ei ole edellytyksiä lähteä viemään viestiä oikeudenmukaisesta ja kestävästä rauhasta, hän jatkaa.

Suomen johto ei innostunut

Presidentti Alexander Stubbin mukaan keskusteluyhteyden avaamista Kremliin on pohdittu paljon Euroopassa viimeisen puolentoista vuoden aikana, Yle kertoo.

Stubbin mukaan keskusteluyhteys varmasti avataan "jossain yhteydessä, jossain vaiheessa".

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan aika Venäjän kanssa keskusteluun ei vielä ole, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) taas katsoi Ylen haastattelussa, että Eurooppa on kyllä valmis puhumaan Venäjän kanssa, kunhan Kreml on valmis noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja lopettamaan sodan Ukrainassa.

Euroopan keskustelua Venäjän kanssa vaikeuttaa entisestään se, että vaikka Euroopan unionin johtajat mieluusti puhuvat yhtenäisen viestin tärkeydestä, on Eurooppa ja Euroopan unioni jossain määrin jakautuneita Venäjän suhteen.

Hautalan mukaan kyse ei ole suuresta vähemmistöstä, mutta kuten tunnettua, varsinkin Unkari on onnistunut olemaan varsin suuri hidaste EU:n Venäjä-pakotteille.

Foreign Affairs -lehdessä Robert Schuman -keskuksen apulaisprofessori Veronica Anghel ja Johns Hopkinsin yliopiston professori Sergei Radchenko tiivistävät ongelman seuraavasti: Euroopan kyvykkyydet ovat vahvat, tahto ei.

Heidän mukaansa Euroopan ei kannata pitää kiinni tiukoista vaatimuksistaan, joka käytännössä pitää sen Ukraina-neuvotteluiden ulkopuolella.

Euroopan tulisi myös pyrkiä vaikuttamaan presidentti Putinin jälkeiseen Venäjään ja luoda pohjaa tulevaisuuden suhteille, tutkijat toteavat.

– Jos Eurooppa haluaa auttaa muovaamaan Venäjää, täytyy sen alkaa nyt. Muutoin Puolan ja Romanian yllä lentävät droonit voivat olla merkki paljon ongelmallisemmasta tulevaisuudesta, Anghel ja Radchenko kirjoittavat.

Putinia "parempi" johto ei näkyvissä

Se, onko Putinin jälkeen tulossa jotain "parempaa" Venäjän johtoon, ei kuitenkaan ole mitenkään sanottua, Hautala muistuttaa. Hän ei siihen itse usko.

Putin ei ehkä ole se venäläisjohtaja, jonka kanssa on ylipäätään mahdollisuus palauttaa Suomen tai Euroopan välit Venäjään sellaisiksi kuin ne vielä joitain vuosia sitten olivat, Ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok.) erityisavustajana työskennellyt Vanhanen korostaa.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen Euroopassa on tosin käyty kriittistä keskustelua myös siitä, miksei Kremlin politiikkaan reagoitu tiukemmin jo esimerkiksi vuonna 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan.

– Suhteiden tilaa ei kannata leimata ikuisiksi ajoiksi, mutta tällä hetkellä on vaikea nähdä, että suhteiden palauttamisesta olisi mitään hyötyä, Vanhanen sanoo.

Suomen ei kannata Vanhasen mukaan ajautua ikään kuin idän ja lännen väliin näennäisesti neutraaliksi valtioksi. Se olisi teeskentelyä, onhan Suomi läntisen puolustusliiton Naton jäsenmaa, Vanhanen toteaa.

Sekä Vanhanen että Hautala painottavat, että Venäjä on muuttunut sitten vuodesta 2021: Yhteiskunnasta on tullut militarisoituneempi, eikä maassa esimerkiksi aktiivisesti vaadita hyökkäyssodan lopettamista.

He eivät ole ajatuksensa kanssa yksin, vaan useat kansainvälisen politiikan asiantuntijat näkevät Kremlin viestittävän Venäjän olevan sodassa "kollektiivisen lännen" kanssa.

Suomenkin kosketuspinta Venäjään on muuttunut.

– Se on aika ohut. Raja on kiinni, eikä yhteistyötä ole vaikkapa yliopistojen välillä. Se, että on maantieteellisesti lähellä ei tarkoita, että olemme automaattisesti Venäjä-asiantuntijoita. Täytyy pitää huolta, että on joku käsitys siitä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, Vanhanen sanoo.