Raivokkaita viestejä Vladimir Putinille – kymmenien miljoonien arvoiset urat tehneistä veljeksistä tullut Ukrainan taistelutahdon kasvot

Vitali Klitshko, 50, on antanut innokkaasti haastatteluja läntisen median edustajille, joita Ukrainassa on edelleen raportoimassa sodasta. Hän on julkaissut ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa ja noussut sankarin asemaan maassaan.

Klitshko on sodan alusta asti esiintynyt uhmakkaasti Venäjää vastaan. Jo ennen kun Venäjä hyökkäsi maahan, ilmoittautui hän Ukrainan armeijaan veljensä, niin ikään nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruusvyön iskeneen, Vladimirin kanssa.

– Tämä on kotimme ja me taistelemme. Uskon Ukrainaan ja maanmiehiini, Klitshko totesi Venäjän hyökkäyksen alkaessa Standardin mukaan.

Klitshko julkaisee myös ahkerasti kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa, joissa hän ohjeistaa kiovalaisia ja valaa uskoa maanmiehiinsä. Nyrkkeilymies on myös väitellyt tohtoriksi Kiovan yliopistosta, ja hänet tunnetaankin lempinimellä "Tohtori Rautanyrkki".

Hurjat tilastot

Vitali Klitshkon nyrkkeilyura on yksi historian mahtavimmista. Kiovan pormestari otteli urallaan 46 kertaa ja poistui niistä 44 kertaa voittajana. Tilastojen yksi mielenkiintoisimmista yksityiskohdista on, että Klitshko otti voitoistaan peräti 40 tyrmäyksellä. Kenties hurjin tilastokummajainen kertoo, että ukrainalainen ei ole koskaan urallaan joutunut luvunlaskuun.

"Rautanyrkki" otteli maailman huipulla jopa kolmella vuosikymmenellä. Yli kaksimetrinen kolossi otti ensimmäisen kiinnityksen maailmanmestaruusvyöhön vuonna 1999, kun hän tyrmäsi Herbie Hiden ja valtasi WBO-liiton vyön itselleen.

Kovaiskuinen ukrainalainen kärsi yhden uransa kirvelevimmistä tappioista vuonna 2003 Lennox Lewisille, kun britti julistettiin voittajaksi teknisellä tyrmäyksellä.

Vuonna 2013 "Rautanyrkki" luopui mestaruusvyöstä ja ilmoitti, että aikoo keskittyä politiikkaan.

Klitshkon pitkä ja menestyksekäs ura kartutti miehen tilipussia runsaasti. Hän ansaitsi urallaan eri tietolähteiden mukaan 60–80 miljoonaa dollaria.

Tohtori Teräsvasara

Klitshkon veljekset olivat aikanaan nyrkkeilykehien valtiaita. Veljeksistä nuorempi Vladimir otteli urallaan hurjat 69 ottelua, joista hän takoi 64 voittoa. Vladimir Klitshko aloitti ammattilaisuransa jo vuonna 1996 ja jatkoi sitä aina vuoteen 2017 asti.

Klitshkon veljekset eivät koskaan kohdanneet toisiaan urallaan, sillä olivat luvanneet äidilleen jo varhaisessa vaiheessa, että eivät ottele toisiaan vastaan.

Vladimir piti hallussaan raskaansarjan maailmanmestarin titteliä useaan otteeseen ja sai lempinimen Dr. Steelhammer, eli vapaasti suomennettuna "Tohtori Teräsvasara". Nuorempi Klitshko lopetti uransa tappioon Anthony Joshualle. Vladimir on ansainnut urallaan isoveljeään enemmän, eri lähteiden mukaan 90–100 miljoonaa dollaria.

Isän jalanjäljissä

Klitshkojen isä Vladimir Klitshko palveli Neuvostoliiton ilmavoimissa ja toimi Itä-Saksassa sotilasasiamiehenä. Isänsä jalanjälkiä seuraten Vitali työskenteli Ukrainan armeijassa ennen ammattilaisnyrkkeilijän uraansa, ja mies onkin sanonut, että hänen sotilaallinen kasvatuksensa osoittautuu vielä korvaamattomaksi kotimaan puolustamisessa.

Ennen ammattinyrkkeilyuraansa Klitshko kilpaili amatöörinyrkkeilyn puolella, potkunyrkkeilyssä sekä karatessa. Mies oli lahjakas kaikissa taistelulajeissa, josta todisteena on hänen hämmästyttävä tilastonsa potkunyrkkeilyn puolella – 34 voittoa ja kaksi tappiota. Amatöörinyrkkeilijänä Klitshko voitti käsittämättömät 195 ottelua, tappioita kertyi 15.

Vitali Klitshko on ollut koko ikänsä innokas shakinpelaaja, ja hän on itse todennut, että shakissa harjaantunut ajattelu on auttanut niin nyrkkeilykehässä kuin sotilaallisissa tehtävissä.

Presidentiksi?

Politiikkaan Vitali Klitshko siirtyi vuonna 2013. Kiovan pormestariksi noussut supersuosittu nyrkkeiljä joutui kohtaamaan Venäjän uhkan viransa alkutaipaleella, kun venäläistankit vyöryivät Krimille ja valtasivat ison palan Ukrainaa.

Vaikka Klitshko on todella suosittu, on häntä myös kritisoitu omassa maassaan. Ukrainan polittinen kenttä ei ole yksinkertainen, ja eri poliittisia tahoja on syytetty vuoden 2004 oranssista vallankumouksesta asti siitä, että he ajavat vain omia etujaan. Myös Klitshkoa on syytetty samasta asiasta. Vastustajat ovat todenneet, että hän edistää toiminnallaan vain omia pyrkimyksiään, ja että hän tähtää toimillaan vain Ukrainan presidentin pallille.