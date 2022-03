Vitali Klitshko puhisi Putinin väitteelle – tulinen kysymys vastapalloon: "Yksi kaikkien aikojen haastatteluista"

Venäjä on pommittanut säälimättömästi Ukrainan suuria kaupunkeja, ja asuintalotkin ovat saaneet hyökkäyksissä osansa. Ukrainaa sodassa puolustavaa Vitali Klitshkoa on tähän liittyen haastatellut 7newsin toimittaja Chris Reason.

– Paskapuhetta! Anteeksi, missä on sotilaskohde? Tämä rakennusko on sotilaskohde? Klitshko puhisee ja osoittaa viereensä pommitettua rakennusta.

– Näemme pommituksen tulokset, ja siviilejä kuolee. Henki on nyt sellainen, että kaikki ovat vihaisia. Puhun ihmisten kanssa, eivätkä he halua lähteä, Klitshko sanoi.

– Tämä toiminta on tuonut paljon enemmän energiaa kaikille ja kaikki ymmärtävät, että he eivät halua lähteä. Me haluamme puolustaa kaupunkiamme. Me haluamme puolustaa kotejamme.