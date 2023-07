Raivo puhkesi MM-kisapelaajan tatuoinnista: "Ei tarkoita, että vihaan Messiä"

Ronaldoa ja argentiinalaista Lionel Messiä on usein vertailtu keskenään, kumpi on maailman parhain pelaaja. Rodriguez sai tatuoinnistaan valtavasti vihaviestejä.

– Messi on mahtava kapteeni maajoukkueellemme, mutta jos sanon, että inspiraationi lähde ja idolini on CR7 (Ronaldo), niin se ei tarkoita, että vihaisin Messiä. Se tarkoittaa sitä, että minä (kaikki pitävät eri asioista ja se on okei) pidän enemmän toisesta pelaajasta, joka inspiroi minua. Mikä on ongelma? Kaikkien ei tarvitse pitää vain kotimaansa pelaajista, Rodriguez päätti.