”Saastuttavimmat kisat ikinä” – karu selvitys MM-turnauksesta

Uuden tutkimuksen mukaan ensi vuoden jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa tulevat olemaan ilmastolle haitallisimmat turnauksen historiassa.

Scientists for Global Responsibility (SGR) on laskenut turnauksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

SGR:n mukaan suuren lentomatkustuksen ja otteluiden määrän merkittävän kasvun vuoksi laajennetut vuoden 2026 MM-kisat tuottavat yli yhdeksän miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Ryhmittymä toteaa, että tämä on lähes kaksinkertainen määrä neljän viimeisimmän MM-lopputurnauksen keskiarvoon verrattuna ja huomattavasti enemmän kuin Qatarin 2022 kisat, joiden hiilijalanjäljen arvioidaan olleen jopa 5,25 miljoonaa tonnia CO2e:tä.

Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Järjestö sanoo, että ennustettu vuoden kisojen 2026 kokonaispäästöt tekevät siitä kaikkien aikojen saastuttavimman turnauksen.

Raportti tehtiin yhteistyössä Environmental Defence Fundin ja Sport for Climate Action Networkin kanssa, kertoo BBC.

Ensi vuoden jalkapallon MM-kisat ovat ensimmäiset, jotka järjestetään koko mantereella. Turnausta on laajennettu 32 joukkueesta 48:aan, joten ohjelmassa on 104 ottelua. Se on 40 ottelua enemmän kuin ennen, vaikkakin kaikki ottelut pelataan olemassa olevilla stadioneilla.

Alkuperäisessä hakemuksessaan vuoden 2026 turnauksen kolme isäntämaata ilmoittivat alustavan arvion 3,6 miljoonasta CO2e-tonnista, vaikka tuolloin odotettiin järjestävän vain 80 ottelua.

Hakijat sanoivat myös toivovansa, että vuoden 2026 MM-kisat ”luovat uusia standardeja urheilun ympäristön kestävyydelle ja tuovat mitattavia ympäristöhyötyjä".