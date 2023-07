Dramaattinen käänne: Supertähti poistui kentältä juuri ennen avauspotkua MM-kisoissa – joukkuetoverit täysin ihmeissään

Norjassa oli noussut kohun aiheeksi jo aiemmin, kun päävalmentaja Hege Riise oli pudottanut avauskokoonpanosta Caroline Graham Hansenin ja Ingrid Syrstad Engenin . Ottelu on paraikaa käynnissä toisella puoliajalla ja se on tilanteessa 0-0.

Filippiinit teki jättiyllätyksen

Kansainvälisen jalkapalloliiton rankingissa Filippiinit on parikymmentä sijaa Uutta-Seelantia alempana. Filippiinit hävisi perjantaina avausottelunsa Sveitsille 0–2. Lohkon suosikit Norja ja Sveitsi kohtaavat myöhemmin tänään Hamiltonissa.

Uusi-Seelanti järjestää MM-kilpailut Australian kanssa. Mukana on ensimmäistä kertaa 32 maata, joten mahdolliset tasoerot ovat puhuttaneet. Filippiinien voitto on merkki tulokkaiden iskukyvystä, mutta huonomminkin on mennyt. Kestomenestyjä Saksa möyhensi maanantaina tulokas Marokon 6–0.