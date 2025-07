FIFA vahvisti siteitään Trumpiin – "Rakastamme teitä"

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on avannut toimiston Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pilvenpiirtäjässä Trump Towerissa New Yorkissa, organisaatio tiedotti tiistaina.

Jalkapallon miesten seurajoukkueiden MM-kilpailuja pelataan parhaillaan Yhdysvalloissa, ja ensi vuonna perinteiset MM-kisat järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.

– FIFA on kansainvälinen organisaatio ja ollaksesi globaali, on oltava lokaali. Pitää olla kaikkialla, joten meidän on oltava New Yorkissa, FIFA:n pomo Gianni Infantino sanoi Manhattanilla.

FIFA on levittänyt toimintaansa myös Miamiin, ja toimisto Trump Towerissa vahvistaa Infantinon ja Trumpin välistä sidettä. Infantino oli muun muassa paikalla Trumpin virkaanastujaisissa.

– Kiitokset tietenkin myös presidentti Trumpille, joka on perheineen suuri jalkapallofani, Infantino lisäsi.

– Omasta puolestani, New Yorkin puolesta, Trump-organisaation ja kaikkien tässä rakennuksessa työskentelevien puolesta – me rakastamme teitä, presidentin poika ja Trump-organisaation varapuheenjohtaja Eric Trump sanoi tilaisuudessa Guardianin mukaan.

– Olemme otettuja ja innoissamme kaikesta siitä, mitä FIFA tekee.