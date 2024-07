Lionel Messi sai täystyrmäyksen käytöksestään

Argentiinalaistähtien käytös herätti raivoa, kun he lauloivat rasistiseksi ja syrjiväksi tuomittua laulua Ranskan maajoukkuepelaajista viime viikkoisen Copa América -voiton jälkeen. Argentiinan tähtipelaaja Enzo Fernandez kuvasi joukkuebussissa laulettua laulua Instagram-tilillään.

Ranskan jalkapalloliitto on tehnyt argentiinalaispelaajien tempauksesta valituksen Fifalle, joka tutkii tapausta parhaillaan.

Samaan aikaan Fernandezin edustama Chelsea on aloittanut sisäiset kurinpitotoimet keskikenttäpelaajaansa vastaan. Fernandez itse pyysi tapausta anteeksi sosiaalisessa mediassa.

– Hänen täytyy puhua tästä. Tässä on kyse muistakin kuin Enzosta. Messi on tärkein mies siellä. Hän on kapteeni. Hänen täytyy tulla ulos ja sanoa jotain tästä käytöksestä, Cole sanoi.