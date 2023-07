Kriisi kytee MM-joukkueessa – tähtipelaajalta kryptisiä viestejä: "Minulla olisi paljon sanottavaa, mutta.."

– Minulla olisi paljon sanottavaa, mutta on ehkä parempi olla hiljaa. Minusta tuntuu, että päälleni on tallottu vuoden ajan, lopputulokseen pettynyt Graham Hansen sanoi Viaplaylle pelin jälkeen.

– Koko ajan puhutaan siitä, että meidän täytyy pitää yhtä joukkueena ja maana. Minusta kuitenkin tuntuu, että olen vain vuoden ajan hyväksynyt ajatuksen. Mitään ei tulisi saada elämässä ilmaiseksi. Luulin, että ansaitsin tietynlaista kunnioitusta. Janten laki (Ajatus, jonka mukaan kenenkään ei tule kuvitella, että on parempi kuin muut) on vahva Norjassa, Graham Hansen totesi.

– En usko, että minun pitäisi kommentoida sitä (kommenttia, jossa norjalaispelaaja sanoo tulleensa tallotuksi vuoden ajan). Se on Caron vastuullaa, jos hän on sanonut niin. En ole kuullut sitä, joten en voi samaistua siihen. Minulla ei ole mitään reaktiota sille, Riise sanoi.

– Se on pettymys siihen, kun hän ei päässyt avauskokoonpanoon. Ymmärrän sen. Tein päätöksen, joka on joukkueelle paras. Se on minun tehtäväni. Teen niin ja seison sen takana, Riise totesi.

– En tiedä, mitä sanoisin siitä. Haluaisin sanoa paljon asioita ja paljon on jo sanottu. On paljon asioita, joista et ole samaa mieltä. Se tulee mahdollisesti olemaan aina niin. Se on sääli, että Janten laki on niin vahva Norjassa. Minulla ei ole tarkoitusta kommentoida asiaa enempää. Kukaan ei hyödy likapyykin pesemisestä mediassa.