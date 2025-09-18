Useammasta raiskauksesta syytetty Villarrealin keskikenttäpelaaja Thomas Partey sai tiistaina Tottenhamia vastaan pelatussa Mestarien liiga -ottelussa rajun vastaanoton.

Parteyta syytetään Englannissa viidestä raiskauksesta ja yhdestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteiden tapahtumat sijoittuvat vuosiin 2021 ja 2022, jolloin Partey edusti Valioliiga-jätti Arsenalia.

Tapauksen oikeuskäsittely käynnistyi jo elokuussa, mutta oikeus vapautti Parteyn ehdollisesti odottamaan tuomiotaan. Vain muutamaa päivää myöhemmin Partey solmi yksivuotisen sopimuksen La Ligassa pelaavan Villarrealin kanssa.

32-vuotias Partey palasi tiistaina Lontooseen uuden seuransa väreissä, kun Villarreal kohtasi Mestarien liigassa Parteyn entisen seuran Arsenalin kovimman kiistakumppanin Tottenhamin.

Partey pääsi kentälle pelin 78. peliminuutilla ja sai Tottenham-faneilta jääkylmän vastaanoton. Lontoolaisyleisö buuasi todella äänekkäästi Parteyn vaihdon aikana. Korviahuumaava vihellyskonsertti sai jatkoa aina, kun ghanalainen koski palloon.

Vihellysten lisäksi Tottenham-kannattajat antoivat Parteyn kuulla kunniansa myös sanallisesti laulamalla useita Parteylle kohdistettuja lauluja.

– Tiedät, mikä olet. Tiedät, mikä olet. Thomas Partey, tiedät, mikä olet, yhdessä laulussa laulettiin viitaten Parteyn syytteisiin.

– Hän sanoi ei, Partey. Hän sanoi ei, toisessa Parteylle kohdistetussa laulussa puolestaan laulettiin.

Katso Tottenham-fanien raju reaktio pääkuvan videolta.

Ottelun jälkeen Partey jäi Lontooseen oikeuskäsittelynsä jatkumista varten. Partey kiisti keskiviikkoisessa istunnossa syyllisyytensä.

Parteyn lopullinen oikeudenkäynti on määrä käydä 2. marraskuuta vuonna 2026.