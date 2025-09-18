Useammasta raiskauksesta syytetty Villarrealin keskikenttäpelaaja Thomas Partey sai tiistaina Tottenhamia vastaan pelatussa Mestarien liiga -ottelussa rajun vastaanoton.
Parteyta syytetään Englannissa viidestä raiskauksesta ja yhdestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteiden tapahtumat sijoittuvat vuosiin 2021 ja 2022, jolloin Partey edusti Valioliiga-jätti Arsenalia.
Tapauksen oikeuskäsittely käynnistyi jo elokuussa, mutta oikeus vapautti Parteyn ehdollisesti odottamaan tuomiotaan. Vain muutamaa päivää myöhemmin Partey solmi yksivuotisen sopimuksen La Ligassa pelaavan Villarrealin kanssa.
32-vuotias Partey palasi tiistaina Lontooseen uuden seuransa väreissä, kun Villarreal kohtasi Mestarien liigassa Parteyn entisen seuran Arsenalin kovimman kiistakumppanin Tottenhamin.
Lue myös: Diego Simeone ajettiin ulos Liverpoolissa – katuu tekoaan: "Ette tiedäkään, minkälaista on kuunnella"
Partey pääsi kentälle pelin 78. peliminuutilla ja sai Tottenham-faneilta jääkylmän vastaanoton. Lontoolaisyleisö buuasi todella äänekkäästi Parteyn vaihdon aikana. Korviahuumaava vihellyskonsertti sai jatkoa aina, kun ghanalainen koski palloon.
Vihellysten lisäksi Tottenham-kannattajat antoivat Parteyn kuulla kunniansa myös sanallisesti laulamalla useita Parteylle kohdistettuja lauluja.
– Tiedät, mikä olet. Tiedät, mikä olet. Thomas Partey, tiedät, mikä olet, yhdessä laulussa laulettiin viitaten Parteyn syytteisiin.
– Hän sanoi ei, Partey. Hän sanoi ei, toisessa Parteylle kohdistetussa laulussa puolestaan laulettiin.
Katso Tottenham-fanien raju reaktio pääkuvan videolta.
Ottelun jälkeen Partey jäi Lontooseen oikeuskäsittelynsä jatkumista varten. Partey kiisti keskiviikkoisessa istunnossa syyllisyytensä.
Parteyn lopullinen oikeudenkäynti on määrä käydä 2. marraskuuta vuonna 2026.