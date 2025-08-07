Raiskauksista syytetty tähtipelaaja siirtyy La Ligaan – "Kunnioitamme syyttömyysolettamaa"

Thomas Partey
Raiskauksista syytetty Thomas Partey siirtyy Villarrealiin.
Julkaistu 39 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

La Ligassa pelaava Villarreal on tehnyt yksivuotisen sopimuksen keskikenttäpelaaja Thomas Parteyn kanssa.

Partey, 32, on tällä hetkellä jättimäisen kohun keskellä, sillä häntä syytetään viidestä raiskauksesta kahta naista kohtaan sekä seksuaalirikoksesta kolmatta naista kohtaan. Syytetyt rikokset tapahtuivat vuosina 2021-22.

Parteyn oikeudenkäynti käynnistyi tällä viikolla. Westminsterin käräjäoikeus vapautti Parteyn ehdollisesti odottamaan tuomiotaan. Parteyn on määrä palata Englantiin syyskuussa, jolloin hän joutuu keskusrikostuomioistuimen eteen.

Lue myös: Arsenalin viime kauden pelaaja: karmivat syytteet julki

Villarreal kertoo tiedotteessaan olevansa tietoinen ghanalaispelaajan syytteistä.

– Seura on tietoinen, että pelaaja käy parhaillaan oikeusprosessia Englannissa. Pelaaja vakuuttaa jyrkästi syyttömyyttään ja kiistää kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Seura kunnioittaa syyttömyysolettaman periaatetta ja odottaa oikeusprosessin lopputulosta, Villarreal tiedottaa.

Partey pelasi viisi edellistä kautta Arsenalin paidassa. Viime kaudella hän pelasi 35 ottelua tehden neljä maalia.

Ennen Arsenalia Partey vietti kuusi vuotta Atletico Madridin paidassa, joten La Liga on keskikenttäpelaajalle entuudestaan tuttu sarja.

Lue myös: Kohu jatkuu: Barcelona vei tähtivahdin kapteeninnauhan

Lisää aiheesta:

Viidestä raiskauksesta syytetty Arsenalin ex-tähti pääsi vapaaksi – tässä on uusi seuraNämä neljä tekoa tiukassa syynissä – Valioliigan tähtipelaajan ura vaarassa tuhoutuaValioliiga-tähteä syytetään vilpistäEspanjalaiskapteeni oikeuteen – syytetään maskotin seksuaalisesta ahdistelustaManchester Unitedin hylkäämä kohulupaus Mason Greenwood löysi uuden seuranRanskan maailmanmestari Benjamin Mendy vapautettiin seksuaalirikossyytteistä
La LigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

La Liga