Raiskauksista syytetty tähtipelaaja siirtyy La Ligaan – "Kunnioitamme syyttömyysolettamaa"

La Ligassa pelaava Villarreal on tehnyt yksivuotisen sopimuksen keskikenttäpelaaja Thomas Parteyn kanssa.
Partey, 32, on tällä hetkellä jättimäisen kohun keskellä, sillä häntä syytetään viidestä raiskauksesta kahta naista kohtaan sekä seksuaalirikoksesta kolmatta naista kohtaan. Syytetyt rikokset tapahtuivat vuosina 2021-22.
Parteyn oikeudenkäynti käynnistyi tällä viikolla. Westminsterin käräjäoikeus vapautti Parteyn ehdollisesti odottamaan tuomiotaan. Parteyn on määrä palata Englantiin syyskuussa, jolloin hän joutuu keskusrikostuomioistuimen eteen.
Villarreal kertoo tiedotteessaan olevansa tietoinen ghanalaispelaajan syytteistä.
– Seura on tietoinen, että pelaaja käy parhaillaan oikeusprosessia Englannissa. Pelaaja vakuuttaa jyrkästi syyttömyyttään ja kiistää kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Seura kunnioittaa syyttömyysolettaman periaatetta ja odottaa oikeusprosessin lopputulosta, Villarreal tiedottaa.
Partey pelasi viisi edellistä kautta Arsenalin paidassa. Viime kaudella hän pelasi 35 ottelua tehden neljä maalia.
Ennen Arsenalia Partey vietti kuusi vuotta Atletico Madridin paidassa, joten La Liga on keskikenttäpelaajalle entuudestaan tuttu sarja.