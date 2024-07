Espanjan puolustaja joutui yleisön hampaisiin EM-kisoissa – avautuu kohtelustaan: "Tuntuu surulliselta"

Espanja jahtaa myöhään tänä iltana neljättä jalkapallon Euroopan mestaruuttaan, kun se kohtaa Englannin. Espanjan puolustaja Marc Cucurella on valmis Berliinissä pelattavan loppuottelun tunnelmaan, mutta toivoo, ettei hänen välierässä Ranskaa vastaan kokemansa asia toistu.

– Alussa yllätyin. Tajusin yleisön reaktion ensimmäisen kerran ennen ottelun alkua, kun nimeni kuulutettiin ja monet ihmiset alkoivat buuata, hän palasi The Athleticin haastattelussa Ranska-ottelun tunnelmiin.

Cucurella on saanut aiemminkin osakseen buuausta.

– Se tapahtui, kun palasin Brightoniin Chelsean peliasussa. Se on toinen ilta, jolloin minulle buuattiin todella kovaa joka kerta, kun koskin palloon. Olen siis tottunut siihen. Kestin sen silloinkin. En sano, että tunne olisi sietämätön, mutta se on epämiellyttävä. Nyt olen kokenut sellaista vielä lisää.

Tuttu pelaaja vastassa

Kolme kautta Englannin kenttiä kolunnut Cucurella tuntee vastustajien metkut. Esimerkiksi väkkärämäinen Bukayo Saka voi aiheuttaa ongelmia Espanjan puolustukselle, mutta on samalla myös tuttu pelaaja Cucurellalle.

– Tiedän, miten Saka pelaa. Minun ei todellakaan tarvitse katsoa paljoa materiaalia hänestä. Katson sen verran, mitä ennen Arsenalia vastaan pelattavia otteluitakin katson. Hänet on vaikea merkata, mutta samalla hän on mukana mukava haaste minulle. Paikalliskilpailijaa vastaan pelaaminen on kivaa, lontoolaisjoukkueista Chelseaa edustava Cucurella tuumi.