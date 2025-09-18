Atletico Madridin päävalmentaja Diego Simeone myönsi toimintansa olleen tuomittavaa, kun hän sai suoran punaisen kortin riideltyään kiihkeästi Liverpool-fanin kanssa Mestarien liigan liigavaiheen ottelun loppuhetkillä.

Argentiinalaisluotsi oli todistanut vieraskentällä omiensa nousua 0–2-tappioasemasta 2–2:een, kunnes Liverpool-kapteeni Virgil van Dijk puski kulmapotkusta isäntien 3–2-voittomaalin toisella lisäaikaminuutilla.

Pian tv-kuvissa näkyi Simeone, joka oli raivoissaan vaihtopenkkien läheisyydessä ottelua seuranneelle Liverpool-fanille. Erotuomari Maurizio Mariani lähetti Simeonen lopulta punaisella kortilla pukuhuoneeseen rauhoittumaan.

– Sieltä tuli loukkauksia läpi ottelun, mutta minä olen se, jonka täytyisi pysyä rauhallisena ja kestää kaikki; loukkaukset, eleet ynnä muut. Liverpool on puhunut siitä, että pannaan pystyyn hyvä show, mutta he loukkasivat minua selkäni takana koko ottelun, ja minä en saa sanoa mitään, sillä olen valmentaja, Simeone sanoi ottelun jälkeen Movistarin haastattelussa.

– Reaktioni ei ollut oikeutettu, mutta ette tiedäkään, minkälaista on kuunnella sellaista koko 90 minuutin ajan. Sitten kun vastustaja tekee maalin ja kääntyessäsi ne samat loukkaukset jatkuvat, siinä tunnetilassa voi tapahtua kaikenlaista. Erotuomari sanoi ymmärtävänsä minua, mutta toivottavasti Liverpool olisi jatkossa parempi. Ja Jos he tunnistavat tämän tekijän, tästä toivottavasti koituu seuraamuksia.

Simeonelta kysyttiin myöhemmin lehdistötilaisuudessa, mitä kyseinen katsoja oli sanonut, kun hän menetti hermonsa.

– En halua puhua siitä. Minun täytyy hoitaa oma ruutuni. Tiedän, mitä vaihtopenkin takana tapahtui. En voi ratkaista yhteiskunnassa olevia ongelmia.

– Se ei ole koskaan kovin hyvä juttu, kun reagoimme päävalmentajina, mutta minua loukattiin koko ottelu, sitten he tekivät kolmannen maalin, ja kun käännyin ympäri, hän jatkoi sitä. Olen vain ihminen.

Joukkueelleen Simeone jakoi ylistystä. Liverpool johti ottelua jo viiden minuutin jälkeen 2–0, ja Atletico oli lähes loppuun asti kiinni pisteessä, vaikka maaliodottama kirjattiin isännille 2,60–0,61.

– Ensimmäisessä maalissa olimme epäonnekkaita, ja se suisti meidät kurssiltamme. Pelaajistomme henki ja laatu nostivat meidät takaisin peliin.

– Virgilin hieno maali jätti karvaan maun.