Poliisi ampui isän – lapset neljä vuotta kateissa Uuden-Seelannin erämaassa

Viranomaiset etsivät isää ja lapsia tuloksetta neljä vuotta.

Lähes neljä vuotta lastensa kanssa paennut Tom Phillips on kuollut poliisin luoteihin Uudessa-Seelannissa, uutisoi muun muassa BBC.

Phillips sieppasi kolme lastaan joulukuussa 2021 perheen yhteisestä kodista huoltajuuskiistan päätteeksi. Phillipsiä ja lapsia on etsitty koko maassa liki neljä vuotta.

Phillipsin on uskottu piileskelleen lapsineen erämaassa ja tiheässä metsikössä maan Pohjoissaarella.

Poliisit pääsivät Phillipsin jäljille saadessaan hälytyksen murrosta liikehuoneistoon Waikaton alueelle maanantaiaamuna 8. syyskuuta. Phillips kuoli poliisin luoteihin murron yhteydessä. Viranomaisten mukaan yksi lapsista oli Phillipsin seurassa tapahtumahetkellä ja hänet otettiin välittömästi huostaan.

Kaksi muuta lasta löytyivät myöhemmin aamupäivällä syrjäiseltä leirintäalueelta. Viranomaisten mukaan tapahtumapaikalta löytynyt lapsi oli antanut tietoja, joilla poliisi pääsi sisarusten jäljille.

Poliisi kertoo ilmoittaneensa lasten äidille, sekä Phillipsin vanhemmille, että lapset Ember,9, Maveric,10, ja Jayda,12, on löydetty ja he ovat turvassa. Poliisin mukaan lapset ovat olleet yhteistyökykyisiä.

Lasten äiti sanoo olevansa surullinen tapahtuneesta, mutta syvästi helpottunut lastensa koettelemuksen päättymisestä.

Waikaton alue on viranomaisten mukaan vaikeakulkuista. Kuvassa Waikato-joki./All Over Press

BBC:n mukaan Tom Phillips oli kotoisin pienestä Marokopan kaupungista Länsi-Waikaton alueelta, jossa hänen uskotaan piileskelleen.

Poliisi on etsinyt isää ja lapsia vuosien ajan ilman tuloksia.

Viranomaisten mukaan alueelle on helppo eksyä, mutta vieläkin helpompi piiloutua. Maasto on vaikeakulkuista, jossa korkeat kukkulat laskeutuvat syviin laaksoihin. Tiheässä metsässä on luolia. Alue ei ole iso, mikä on saanut monet hämmästelemään vuosien ajan epäonnistuneita etsintöjä.

Viranomaisten mukaan Phillipsillä oli erinomaiset selviytymistaidot ja hän oli taitava rakentamaan suojia sekä etsimään ruokaa erämaassa.

Vuodesta 2023 Phillipsiä ja lapsia on nähty lukuisten murtojen yhteydessä muun muassa valvontakameroissa, mutta häntä ei ole saatu kiinni. Viime lokakuussa 2024 teini-ikäinen metsästäjä sai kuvattua seurueen metsässä.

Syytä Phillipsin pakomatkalle ei ole saatu.