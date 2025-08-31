Satoja tappaneen kuolemankultin jäljiltä löytyi uusia ruumiita – lapsia lyötiin, jos he yrittivät syödä tai juoda

Kenialaisen kuolemankultin jäljiltä on jälleen löytynyt lisää ruumiita. Tällä kertaa kaivauksissa on parin viikon aikana löydetty 32 vainajan jäännökset.

Lounais-Keniassa sijaitseva Shakaholan metsä nousi otsikoihin kaksi vuotta sitten, kun sieltä löytyi yli 400 ruumista.

Ruumiinavausten perusteella suurin osa kuolonuhreista oli kuollut nälkään. Lahkojohtajan epäillään yllyttäneen seurakuntalaisiaan näännyttämään itsensä, jotta he voisivat tavata Jeesuksen.

Joukossa oli tuolloin kuitenkin myös uhreja, joita oli ilmeisesti kuristettu, hakattu tai tukehdutettu. Osa näistä uhreista oli lapsia.

Lahkoa johtanut Paul Nthenge Mackenzie ja 29 muuta epäiltyä ovat kiistäneet syyllisyytensä ja oikeudenkäynti on yhä kesken.

Nyt alueelta on löydetty uusia vainajien jäänteitä. Kahdessa viikossa kaivauksissa on löytynyt jo 32:n ihmisen ruumiit. Viranomaiset lopettivat kaivaukset toistaiseksi, jotta he voivat tehdä löydetyille ruumiinavaukset ja dna-testit.

Kadonneet lapset johtivat uusiin etsintöihin

Uudet etsinnät aloitettiin BBC:n mukaan, kun useita lapsia oli kadonnut. Vielä ei ole varmuutta, johtuvatko katoamiset ja kuolemat Paul Mackenzien kultista, mutta sekä paikalliset että Kenian viranomaiset pitävät yhteyttä hyvin todennäköisenä.

Viranomaiset ovat nyt pidättäneet yksitoista ihmistä ruumislöytöjen ja katoamisten vuoksi. Kolme heistä oli Mackenzien seuraajia jo kaksi vuotta sitten.

Uutistoimisto AFP:n mukaan oikeudenkäynti kahden vuoden takaisista sadoista kuolemista on keskeytetty uusien todisteiden vuoksi.

Lapset puetteiin "kuolinvaatteisiin"

Oikeudenkäynti Mackenzieä ja muita epäiltyjä vastaan alkoi vasta viime vuonna. Monet todistajista ovat pelänneet niin paljon, että he ovat esiintyneet nimettöminä ja antaneet todistuksensa näkösuojan takaa.

10-vuotias lapsi kertoi oikeudenkäynnissä, että isä oli vienyt hänet ja hänen kaksi sisarustaan Shakaholan metsään, kertoo BBC.

Kaksi hänen sisarustaan kuoli, ja hänenkin käskettiin pukeutua omiin kuolinvaatteisiinsa – turkoosinsiniseen paitaan ja valkoisiin housuihin, jotka oli tarkoitus pukea kuolemaa varten.

Lopulta lapsi saatiin pelastettua ja hänet vietiin sairaalaan toipumaan. DNA-testin perusteella hänet saatiin yhdistettyä äitiinsä ja veljeensä.

"Lasten ei pitänyt syödä"

– Lasten ei pitänyt syödä, jotta he voisivat kuolla, kertoi puolestaan 9-vuotias tyttö oikeudessa New York Timesin mukaan.

Lasten vanhemmat olivat lyöneet heitä, jos he olivat jääneet kiinni juomisesta tai ruoan etsimisestä. Tyttö oli yrittänyt pelastaa nuorempia sisaruksiaan antamalla heille silti vettä, mutta turhaan. He nääntyivät nälkään hänen silmiensä edessä.

Tyttö kertoi oikeudessa, että kun hänen vanhempansa eivät olleet antaneet hänelle ruokaa tai juomaa kahdeksaan päivään, hän tiesi kuolevansa. Hänet puettiin kuolinvaatteisiin.

Kuin ihmeen kaupalla hänet saatiin kuitenkin pelastettua.

Vartijat eivät päästäneet poistumaan

BBC:n haastattelema 29-vuotiaan neljän lapsen äiti Neema myöntää pelkäävänsä yhä.

Hän oli käynyt Mackenzien kirkon tilaisuuksissa rannikkokaupunki Malindissa, kunnes se sulki ovensa vuonna 2019. Kolme vuotta myöhemmin hän kuuli, että Mackenzie oli muuttanut Shakaholaan, hän alkoi käydä siellä.

Aluksi seuraajat vain kävivät Shakaholassa ja palasivat sitten kotiin, mutta vuoden 2022 lopulla, heitä ei enää päästetty lähtemään.

Neema oli juuri alkanut odottaa neljättä lastaan. Hänen mukaansa vartijat eivät päästäneet häntä lähtemään. Vartijat myös raiskasivat naisia toistuvasti.

Aluksi heille annettiin puoli kuppia teetä ja pala leipää aamuisin. Siinä kaikki. Jonkin ajan kuluttua sekin vähä jäi pois.

– Hiivimme pusikkoihin ja keräsimme marjoja, kun vartijat olivat tauoilla syömässä.

Lopulta Neema pääsi karkaamaan kahden ystävänsä kanssa vartijoiden ruokatauolla.

BBC:lle puhuneiden todistajien mukaan tarkoitus oli, että ensin lapset paastoavat, kunnes ”nukahtavat”. Tämän jälkeen oli naisten vuoro.

Miksi viranomaiset eivät puuttuneet?

Keniassa on noussut kysymyksiä siitä, miten Mackenzie onnistui välttelemään lainvalvontaa, vaikka hänen historiastaan löytyy ekstremismiä ja aiempia oikeustapauksia.

Vuonna 2017 lahkojohtaja muun muassa sai syytteet ääriluonteisista saarnoista. Vuonna 2019 häntä puolestaan syytettiin yhteyksistä kahden lapsen kuolemaan. Lasten uskottiin nähneen nälkää ja tukehtuneen. Mackenzie vapautettiin tuolloin takuita vastaan odottamaan oikeudenkäyntiä.

Shakaholan kylän asukkaat ilmoittivat kultista karanneista nälkiintyneistä ihmisistä viranomaisille. Kun viranomaiset eivät tuntuneet reagoivan, he yrittivät itse pelastaa ihmisiä sieltä itse, mutta vartijat estivät heitä.

Shakaholan joukkokuolemien myötä Kenian hallitus linjasi, että syrjäisiä uskonnollisia yhdyskuntia pitäisi valvoa tarkemmin. Kenialla on ollut vaikeuksia säännellä rikollista toimintaa harjoittavia kirkkoja ja kultteja.

Hallinnon lukujen mukaan 53 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity yli 4 000 kirkkoa.