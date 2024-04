Rafael Nadalilta pitkään odotettu ilmoitus: "Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita"

Nadal on antanut ymmärtää pelaavansa viimeistä vuottaan ammattilaisena. Ennätykselliset 14 kertaa Ranskan avoimissa voittoa juhlinut espanjalainen toivoo pelaavansa vielä 25. toukokuuta alkavassa turnauksessa, mutta kuntoutuminen vajaan vuoden takaisesta lonkkaleikkauksesta on ottanut aikansa.

Lehdistötilaisuudessa Nadal kuvaili mahdollisuuttaan pelata Barcelonan massaturnauksessa lahjaksi. Espanjalainen on voittanut turnauksen 12 kertaa.

– Harjoitteluviikko on ollut positiivinen ja elän uskossa, että pystyn antamaan parhaani. En pysty antamaan päivitystä loukkaantumistilanteestani, koska lista on pitkä. Pystyn sanomaan vain, että tänään oloni on riittävän hyvä voidakseni olla kentällä huomenna ja se merkitsee paljon.