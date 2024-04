Rafael Nadalista kutkuttavia tietoja – Alcarazin tilanne pahempi

37-vuotias Nadal pelasi tammikuussa Brisbanessa ensimmäistä kertaa oltuaan lähes vuoden poissa lonkan koukistajavamman vuoksi. Hän ei ole sen jälkeen pelannut yhtäkään ATP-ottelua. Hänen on määrä kohdata Barcelonan avauskierroksella Italian Flavio Copolli .

Nadal on kertonut lopettavansa mahdollisesti ammattilaisuransa kauden 2024 jälkeen.

– En olisi yllättynyt, jos näemme Rafan Barcelonan finaalissa. Hän on tehnyt sen vuosien ajan yhä uudelleen ja uudelleen, Stéfanos Tsitsipás sanoi.

– Hänellä on tämä kilpailuetu tenniksessä, että kun hän pääsee vauhtiin, hän on pysäyttämätön. Mielestäni hän on äärimmäinen haaste massalla, Tsitsipás jatkoi.