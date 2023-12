Rafael Nadalilta iso tunnustus: "Mahdotonta ajatella"

– Oloni on hyvä, en voi valittaa. Minulla on paljon parempi tunne kuin olisin kuukausi sitten ajatellut, mutta on mahdotonta ajatella tänä päivänä turnausten voittamista. Se, mikä on mahdollista, on nauttia paluusta kentille, Nadal sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.