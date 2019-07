Raati ruoti puheenjohtajatentin: Halla-aho vie mediaa ja puheenjohtajia kuin litran mittaa ja poissaolollaan loistanut Orpo osoitti itseluottamuksensa

Uusi hallitus vakuutti puheenjohtajatentissä hyvää yhteishenkeä, vaikka yhteensovittamisen paineitakin on.

– Hallituksen sisällä on valtavia jännitteitä sen vuoksi, että se on niin vasemmistopainotteista. Li Andersonin (vas.) retoriikka ja asiasisällöt ovat hyvin vasemmistolaista, eikä Katri Kulmuni (kesk.) pystynyt eilen puolustamaan sitä, miksi keskusta on mukana hallituksessa, kommentoi valtiotieteen professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.