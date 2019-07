Li Andersson esiintyi voimakkaasti ja oli tentin "varapääministeri" – Näin Pöllöraati arvioi SuomiAreenan puheenjohtajatentin

Li Andersson (vas.), 15 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Jussi Kärki:



Löysi kateissa olleen vanhan oppositiorytminsä hetkeksi, kun yltyi palopuheeseen kokoomuksen vanhoista eläkeleikkauksista. Hallitusvastuu on tylsistyttänyt parasta retoriikkaa. Onko systeemi nielaissut Lin?

Alec Neihum:

Sari Essayah (kd.), 13 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Antti Rinne (sdp.), 11 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Laittakaapa tentin loppu mieleen. Rinne repäisi sanomalla, että vappusatasen ensimmäinen korotus on tulossa ja jatkoa seuraa. Muutoin Rinne ei ollut vielä saanut esiintymiseensä pääministerimäistä varmuutta. Uudet tiedot Irakin mahdollisista Isis-karkotuksista jäivät vielä vaille selvyyttä.

Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Mikä pääministeriä ärsytti? Ärhäkkyys on tenteissä toki hyväkin asia, mutta ainakaan omien hallituskumppanien päälle ei jatkuvasti kannattaisi huudella. Oli jo selviämässä eläkelupauksen selittämisestä kohtalaisesti, mutta päätti kuittailla toimittajalle siitä, ettei tämä ole neuvotellut EK:n ja SAK:n kanssa. Toivottavasti ehtii nukkua ennen huomisaamuista istuntoa Strasbourgissa!

Antti Häkkänen (kok.), 11 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Kokoomus ei vielä tiedä, millainen oppositiopuolue se on, ja se näkyi. Tuttua talouspuhetta. Häkkäsen maalina oli keskusta, jota Häkkänen syytti täyskäännöksestä.

Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Jussi Halla-aho (ps.), 10 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Jussi Kärki:

Työllisyyspolitiikkaan ei löytynyt millään konkretiaa. Filosofoimiseksi meni. Oli runolliset hetkensä - esimerkiksi saatavuusharkinta on puhkottu reikiä täyteen.

Alec Neihum:

Maria Ohisalo (vihr.), 9 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Ohisalo puolusti eläkkeiden korotuksia, vaikka vappusatanen jäi vielä puolitiehen. Rauhallinen ja tutkijamainen ote, mutta paloa saisi olla hippusen enemmän. Isis-kysymys on vihreiden sisäministerille selvästi kinkkinen aihe.

Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Harry "Hjallis" Harkimo (Liike Nyt), 8 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Katri Kulmuni (kesk.), 6 pöllöä



Eeva Lehtimäki:



Jussi Kärki:

Yhdeksän puheenjohtajan tentti on hankala paikka päästä ääneen ja Kulmuni jäi hieman jalkoihin. "Höpöhöpö, Antti [Häkkänen]" on aina kommentti, josta syntyy vaikutelma, että eväät on syöty.