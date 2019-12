Raakel Lignellin kolumni: Sanotaan, että viini on viisasten juoma – valta vielä viisaampien päihde

Sanotaan, että viini on viisasten juoma. Valta vielä viisaampien päihde.

Moraali on varsin venyvä käsite. Se muokkautuu paljolti ympäristön paheksunnan ja palkitsevuuden kautta. Vallan keitaassa on kenties salakavalasti iskenyt hämäräsokeus: mitä voin tehdä, mitä voin sanoa tai jättää sanomatta? Harmaa alue laajenee ja rajat sumenevat.

Totutusta tulee tuttua ja turvallista

Kun vielä oikein taitava manipuloija on saanut mustan pestyä valkoiseksi, myös ympäristön arvostelukyky on hämärtynyt ja totutusta pelistä on tullut jopa tuttua ja turvallista.