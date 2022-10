Kirja-arvio: Idiootit, narsistit ja vallasta juopuvat ovat ympärillämme

Monta ahaa-elämystä ja lukijan itsehyväisyyden väijytystä. Mutta myös esimerkkejä tapauksista, missä on tehtävä ikäviä, pahoja päätöksiä ihmishengistä, samalla etiikkaa ja moraalia punniten. Aidalla istuminen ja nurkan takaa huutelu lopulta on kovin helppoa.

Oletuksena tietysti on, että yhteiskunta on riittävän vapaa ja reflektoiva, että tällainen asennemaailma on olemassa. Se ei putoa valmiina syliin, vaan se on saatava aikaan. Valitettavan harvan valtaa pitävän esikuva on Cincinnatus (tai häneen liitettävä tarina).