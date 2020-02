Ivan Puopolon kolumni: Poliittinen korrektius tuhoaa järkevän keskustelun

Vihapuhe on nykyään patenttiselitys ties mihin ongelmaan, mutta vähemmän on puhuttu sen vastakohdan, poliittisen korrektiuden yhteiskuntaa terrorisoivasta vaikutuksesta. Poliittinen korrektius on sitä sivistynyttä ja hienotunteisesta munankuorilla kävelemisestä, jota kansan syvät rivit inhoavat kuin lapsiinsekaantujaa.