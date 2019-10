Raakel Lignellin kolumni: Lapsen kasvulle vain kaksi välttämätöntä asiaa – jos niihin ei pysty, ei kannata harkitakaan lapsentekoa

Yhä useampi vauva on toivottu!

Miksi lapsiarki näyttäytyy raskaana?



Monen mittarin mukaan on lapsiperheiden asiat Suomessa varsin hyvin. Jokin on kuitenkin pahasti pielessä. Tilanne on paradoksaalinen.

Negatiivisuuden kierre vaivaa

Yleinen keskustelu tuntuu keskittyvän negatiivisiin asioihin: miehistä ei ole mihinkään, ei ole varaa hankkia lapsia, ei ole vakituista työtä, ei ole takeita parisuhteen pysyvyydestä, vauva valvottaa, imetys on uuvuttavaa, kroppa menee pilalle, parisuhde kärsii, seksielämän saa hyvästellä, ei ole omaa laatuaikaa, ei pääse kaveriporukoissa kaljalle, hyvää hoitopaikkaa vaikea saada, ryhmäkoot koulussa liian suuria, lapsia kiusataan ja vaanitaan, lapset sairastavat ja on oltava töistä poissa ja työnantaja katsoo kieroon, uhmaikä vie järjen, lasten harrastukset maksavat, jäähalleilla pitää notkua kaikki viikonloput ja illat leipoa myyjäisiin kakkuja, pitää olla läsnä ja hoksottimet herkässä eikä töllöttää älypuhelinta illat pitkät, eihän lasten kanssa voi edes mennä ravintolaan syömään kun joku moittii kuitenkin käytöstä, kuka nyt varsinkaan teinejä kestäisi, lukiokirjatkin maksavat maltaita, vaatteista ja vempaimista puhumattakaan, ajokortti se vasta maksaakin, ja ihan vihonviimeistä joutua kuuntelemaan nuorten uhoamista turhista ja jo hoidetuista asioista kuten ilmastonmuutoksesta ja tasa-arvosta.

Arvokkainta maailmassa

Tässä kohtaa on viimeistään pakko sanoa, että lapset ovat parasta mitä elämässä voi saada! Optimaalia tilannetta ”hankkia” lapsi tuskin koskaan tulee. Aina voisi olla jokin paremmin. Tai huonommin. Ylipäänsä karsastan käsitettä ”hankkia lapsi”. Lapsi on lahja. Arvokkainta maailmassa.

Päällimmäisenä valtava ilo

Meidän jo lapset saaneiden ja kasvattaneiden tehtävä on suurin kirjaimin kertoa, miten ihania lapset ovat, miten rikasta perhe-elämä on, miten suurta ja syvää on vanhemmuuden rakkaus. Lapsi ei ole este, lapsi on mahdollisuus!