Raakel Lignellin kolumni: Oikeastiko kuvittelette, että tuhat euroa saisi jonkun hankkimaan vauvan?

On epävarmuus tulevasta, varsinkin työn saatavuudesta ja elannon turvaamisesta. Maailman uhkakuvat saavat kysymään, millaiseen maailmaan lapsia tehdään tai haluaako tällaiseen maailmaan saattaa yhtään sielua. Toisaalta perheen ja työn yhdistäminen vaikuttaa muuttuneen todella haasteelliseksi: ne, joilla työtä on, uhraavat omasta halusta tai pakosta lähes kaiken työelämälle, ei jää aikaa eikä varsinkaan voimia edes ajatella vanhemmuutta. Edelleen naisilta kysellään työhaastatteluissa lasten teosta. Synnytysikäinen nainen on työnantajalle kuluerä ja riskisijoitus.