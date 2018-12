Ministeri Saarikon kommentti: Rakastan sinua

Joku tässä kuitenkin on pielessä. Puhumme syntyneistä ja syntymättömistä lapsista tulevina veronmaksajina, mutta lapsuuden ja perheiden itseisarvon sivuutamme. Syntyvyystilaston vauva on kokonainen elämä, ihme, joka muuttaa vanhempiensa elämän.

Meidän on puhuttava parisuhteista

Nostan vielä vähän vaikeuskerrointa. Meidän on puhuttava myös parisuhteista. Rakkaudesta, seksistä, eroista, kriiseistä, odotuksista, sukupuolten rooleista, tunteista, tunnelmista. Ei kai se nyt ihan sattumaa ole, että naistenlehdet kirjoittavat ihmisten parisuhteista ja niiden karikoista. Ei kai se ole sattumaa, että uutiset älylaitteista sängyssä seksin esteenä on klikatuimpia juttuja. Näillä asioilla on väliä.