Raakel Lignellin kolumni: Iäkäs äitini odotti tarvitsemaansa hoitoa yli puoli vuotta – miksi vanhusten hoito ei vaikuta kiinnostavan?

Nyt puhutaan, että 60 on uusi 40, edellytetään jatkuvaa oppimista ja pidempiä työuria. Lekottelevat eläkepäivät karkaavat kauemmas ja kauemmas ulapalle.

Ikä on vain numero?

Elämäntapa ehkä kertoo kuitenkin ihmisestä enemmän kuin ikä. Miten turhauttavaa, vähättelevää ja loukkaavaa on joutua kokemaan olevansa tikittävä aikapommi, ongelmajätettä.

Vaikka kaikkien tutkittujen mittareiden mukaan nämä oletusarvoltaan yhteiskunnan taakoittajat elävät enimmäkseen aktiivista elämää, ja usealla on halua ja varaa kuluttaa.

Tämän ryhmän ostovoima ei kiinnosta markkinavoimia. Vaikka juuri ikääntyminen on maailmanlaajuinen valtava trendi.

Joka neljäs suomalainen on tuolloin yli 65-vuotias ja kun lapsia syntyy vähemmän kuin ikäihmisiä kuolee, luulisi juuri vanhuksissa piilevän suurin muutosvoima.

Kun ajassamme kiihkeästi normitetaan termejä, ketä nimitetään ja miten ja mikä on loukkaavaa ja kenelle, kalskahtavat sanat vanha, vanhus tai ikäihminen myös korvaan.

Vanhuksen pitäisi olla kunnianimike. Aikamme on kuitenkin sävyttänyt sen ikäväksi ongelmaksi, joka haluttaisiin siivota piiloon tai ainakin hiljentää. Toki nuorissa on tulevaisuus, mutta enenevällä joukolla yli 60-vuotiaita on edessään vielä usean vuosikymmenen tulevaisuus.