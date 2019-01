Kommentti: Varoitus! Vanhustenhoito ei tästä parane – onko joku valmis maksamaan lisää veroja?

On taas se aika vaalikaudesta, kun pitää olla huolissaan vanhustenhoidosta. Tällä kertaa sytykkeenä toimivat Esperi Caren laiminlyönnit Kristiinankaupungissa ja sen jälkeen huonoa hoivaa on löytynyt muiltakin yhtiöiltä ympäri Suomea.

Nyt on paremmin kuin huomenna



Vanhustenhoito on retuperällä, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että asiat ovat nyt paremmin kuin tulevaisuudessa. Kehotan ikätovereitani etsimään jo saappaita, jotka jalassa sitten kaatua.

Yhtälö on liki mahdoton: syntyvyys jatkaa laskuaan, työvoima vähenee, väestö ikääntyy, hoivan tarve kasvaa.

Myös talouden pelimerkit on jo pitkälle käytetty: velka ja kokonaisveroaste ovat ennestään korkealla.

Moni muistuttaa oikeutetusti, että Suomen valtion velka ei ole kansainvälisessä vertailussa vielä suuri ja sitä velkaa ei tarvitse maksaa edes pois. Näinkin voi nähdä, mutta velkaa on sentään hoidettava ja maksettava korot rahoittajille.

Se on aikanaan miljardi pois palveluista ja hyvinvoinnista.

Tie on kuljettu pitkälle myös veronkorotuksissa, joita ei voi tehdä loputtomiin ilman että lypsävä lehmä kuolee. Kataisen-Urpilaisen-Stubbin-Rinteen vaalikaudella tätäkin kokeiltiin ja laihoin tuloksin.

Vanhusten vaipat vai sähköautotuki



Robottihoitajista on puhuttu paljon, mutta hoiva-alalla on saavutettu yllättävän vähän teknologisia innovaatioita. Vanhustenhoito on ja pysyy ihmisen työnä, ja raskaana sellaisena.