Raakaruokinnan yllättävä riski: Myös omistaja voi sairastua lemmikin syömästä ruoasta

– On arvioitu, että muutaman vuosikymmenen kuluttua ihmisiä kuolee antibioottiresistenssiin enemmän kuin syöpään, painottaa professori Miia Lindström Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Raakaruoan käyttö yleistynyt



– Kiinnostus lemmikkien raakaruokintaan on lisääntynyt Suomessakin. On siksi yllättävää, miten vähän tietoa lemmikkieläinten raakaruoasta on saatavilla.