Pystyykö Esapekka Lappi järjestämään heti huippunäytöksen? Näin tallipomo Latvala arvioi

Elfyn Evans on jo osoittanut vauhtinsa lumella voittaen Ruotsissa vuonna 2020. Kalle Rovanperä puolestaan otti samassa kilpailussa ensimmäisen palkintosijansa MM-sarjassa ja oli myös viime helmikuussa Rovaniemellä podiumilla.

Myös Toyotan rattiin Ruotsissa palaavan Esapekka Lapin kyyti on lumella ollut aina tuimaa. Latvala voikin johtaa joukkonsa Uumajan seudulla ajettavaan kilpailuun rauhallisin mielin, vaikka edellisessä lumirallissa Rovaniemellä Hyundai pääsi yllättämään, kun Ott Tänak ajoi voittoon.

– Meillä on aika kova ”track record” lumella. Joka jätkällä on loistava tausta lumella ajetuista kisoista. Nyt kisa on kaikille uusi, kuten oli myös Arctic-ralli viime vuonna. Siinä mielessä nuotitus on varmasti tärkeässä roolissa. Sen voin kuitenkin heti sanoa, että me olemme ottaneet Arctic-rallin viime vuoden virheistä opiksi, Latvala summaa MTV Urheilulle.

Tallipäällikkö uskoo, että Rovanperä voi olla yllättävän kovassa vauhdissa Ruotsissa huonosta lähtöpaikastaan huolimatta. Nuorta suomalaista suosii, ettei Uumajan seudulla ole MM-pisteistä aiemmin ajettu.

– Kalle on nuori mies ja hänellä on hyvä muisti. Muutenkin hänellä on sellainen tosi hyvä näkömuisti, että hän muistaa todella hyvin erikoiskokeet. Se on ollut ehdottomasti Kallen vahvuus ja sen vuoksi juuri uudet kisat ovat hänelle sopineet, koska hän saa niin hyvän muistijäljen pätkistä, Latvala miettii.

– Todennäköisesti Kalle kuitenkin vähän kärsii lähtöpaikasta. Toisaalta Esapekka omalla lähtöpaikallaan vähän kompensoi tilannetta. Siinä mielessä sanoisin, että olemme ihan tyytyväisiä. Vaikka Kalle kärsii, niin Elfynillä on hyvä ja EP:llä loistava lähtöpaikka.

Lappi ajaa Ruotsissa ensi kertaa kilpaa uudella Rally1-hybridillä. Pieksämäkeläisen edellisestä MM-rallista on vierähtänyt jo tovi, sillä viimeksi mies käskytti ykkösluokan kilpuria viime lokakuun alun Suomen osakilpailussa.

– Pitää olla totta kai maltillinen Esapekan suhteen. Tiedän, että hänellä on nälkää paljon. Pitää kuitenkin muistaa, että kyllä se vaikuttaa, kun et aja. Fakta on se, että tunne ei ole sama heti alussa, kun et ole koko aikaa ratissa, Latvala huomauttaa.

– Siinä mielessä pitää vähän antaa armoa, eikä voi liikaa lyödä painetta hänelle. Olen satavarma, että sieltä alkaa pohja-aikoja tulemaan, mutta se voi ottaa vähän aikaa rallin alussa.

Lappi itse janoaa palkintopallille heti hybrididebyytissään.