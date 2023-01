Esapekka Lappi ampaisi tielle Monten MM-avauksessa – "Olen jopa vähän yllättynyt tästä touhusta"

– Hän sanoi minulle, että eihän tässä ole muusta kyse kuin pistät kaasun pohjaan. Minä sanoin takaisin, että tämä laji ei meni ihan niin kuin formuloissa, koska täällä on näitä muuttuvia olosuhteita enemmän, Lappi leukaili MTV Urheilulle.

– Kyllä hän huumoria ymmärsi. Ihan on hauskan oloinen kaveri ja yhtä lailla oppimismatkalla kuin minäkin. Toki toivon, että minulla on vähemmän opittavaa kuin hänellä. Toivottavasti hän tykkää lajista, kun pääsee vähän paremmin jyvälle.

Lappi on edustanut viiden kauden aikana neljää eri tiimiä, joten pieksämäkeläisellä on varsin hyvä käsitys, miten eri huoltopilttuissa asioita hoidetaan. Hyundain WRC-tallin ilmapiiri on tehnyt suomalaiskuskiin vaikutuksen, vaikka muun muassa viime kaudella tiimin yhteishenkeä epäiltiin.