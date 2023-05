Esapekka Lappi lyö armottoman vaateen itselleen – "Pitää ainakin olla"

– Ei kai siihen nähden voitto ole mahdoton ajatus, jos vertaa, mitä kyytiä ajoimme Meksikossa. Toki tämä ralli on vähän erityyppinen. Pätkien luonne on nopeampi ja ne myös menevät rajumpaan kuntoon, Lappi mietti.

"Tuttuja pätkiä kaikille"

Lappi lähtee reitille viidentenä autona. Koska rallin ajaksi on luvattu kuivaa säätä, on starttipaikka hieman taaempana todennäköisesti parempi.

– Pikkaisen satoi tiistaina, mutta se on jo kuivunut pois. Varmasti paikka paikoin lähtöpaikasta hyötyy, mutta ei välttämättä koko ajan. Esimerkiksi perjantain toiseksi viimeisellä pätkällä ei ole niin selkeää, mikä on paras lähtöpaikka, Lappi pohdiskeli.

Portugalin reitti on varsin tuttu kaikille kuskeille. Ohjelmassa on vain yksi uusi erikoiskoe viime vuoteen verrattuna.

– Tuttuja pätkiä ne ovat kaikille. Yksi erikoiskoe ajetaan vähän eripäin kuin normaalisti. Irtosoraa on paikoin aika paljon, joillain pätkillä vähemmän ja joillain pätkillä ihan pirusti. Vähän tuntuu, että on ehkä mennyt nopeampaan suuntaan. Pätkiä on korjattu niin paljon, että tie on mennyt leveämmäksi. On joutunut muuttamaan nuottiakin rohkeammaksi, Lappi kuvaili.