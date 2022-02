Jari-Matti Latvala: Toyotasta välittyi lupaavia merkkejä – Kalle Rovanperän rinnalle nyt lisää suomalaisvoimaa

– Minulla on itselläkin hyviä muistoja Ruotsin rallista, kun toin tiimille ensimmäisen voiton vuonna 2017. Ruotsin ralli on ollut meille menestyksekäs, mutta nyt kaikilla on samat lähtökohdat uusilla autoilla. Kaikilla on saman verran kokemusta näistä olosuhteista, Latvala huomauttaa.