Putous-näyttelijä Heikki Ranta yritti kitkeä maalaisuuttaan pois: "Se onkin oma vahvuus"

Rannan hahmo sarjassa on monimutkainen, maalta kaupunkiin muuttava maatilallisen poika. Hyyryläinen lähtee Helsinkiin opiskelemaan kirjallisuutta, ja kokee sattumuksien myötä alan itselleen epäsopivaksi. Päätyessään 80-luvun juppien seuraan, Hyyryläinen näkee tilaisuutensa tulleen ja hänessä herää jonkinlainen peto.

– Niin Hyyryläinen alkaa tavoittelemaan omaa etuaan ja huomaa olevansa siinä aika hyvä. Näkisin kuitenkin, ettei hahmoni ole paha eikä hyvä, tilaisuus vain tekee varkaan ja hän päätyy erilaisiin tilanteisiin huijaamaan vanhempia liikemiehiä ja omia yhtiökumppaneitaan. Kaiken lisäksi hän on useiden ihmissuhteiden kanssa aika loukussa, Ranta kertoo roolihahmostaan.

”Perkele, minä tulen täältä!”

– Minäkin olen pieneltä paikkakunnalta kotoisin ihan niin kuin Marko, ja muuttanut aikoinaan Helsinkiin unelmien perässä. Meissä on samaa sellainen oman tilan ottaminen ja rohkeus: tuntuu, että Helsingissä kaikki on jo muutaman askeleen edellä, joten täytyy tehdä ekstratyö päästäkseen kaikkeen sisälle. Joutuu olemaan aika röyhkeäkin, ja ajattelemaan, että jos joku tämän tekee, niin miksi se en olisi minä siinä missä kuka tahansa muu. Se on sellaista positiivista röyhkeyttä. Että perkele, minä tulen täältä ja otan oman paikkani, Ranta sanoo naurahtaen.